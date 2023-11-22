台軍購1485架微型無人機　分發全台後備旅

台製微型無人機今年參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展。（照:雷虎提供） 中評社台北11月22日電／台灣軍方採購1485架微型無人機，除了由陸軍特戰部隊丶空軍基地防衛部隊使用之外，還將擴及全台縣市後備旅。台軍方官員今天證實，為了強化城鎮防衛作戰，縣市後備旅相關偵察部隊人員都要學習如何操作丶使用微型無人機。



台軍方是以“軍用商規”方式採購1485架“微型無人機”，金額約新台幣12億8391萬8千元。在2024年度編列預算方面，陸軍編列2億7478萬餘元，空軍編列2億8496萬餘元，外界原本認知微型無人機在由廠商交貨之後，是撥交到陸軍及空軍的作戰部隊來使用，但軍方官員今天證實，近年先後在全台各縣市成立的縣市後備旅，也會獲得撥交微型無人機。



根據《自由時報》新聞網站報導，軍方規劃全台設立18個後備旅，現正陸續編成中，明年底前將全數編成。新編成的後備旅編制人數超過150人，除旅長為現役外，營長及重要幹部皆是現役軍人，且編15位退役軍官回聘的“雇員教官”訓練受召人員，減少常備人員負擔，因為退役軍官過往的軍旅經驗，也能與現役幹部相輔相成。



軍方官員指出，為滿足陸軍特戰丶縣市後備旅及空軍等部隊，執行滲透破壞及城鎮丶基地防衛等作戰任務時，強化偵察效能丶擴大監控區域之作戰需求，規劃籌獲微型無人機1485架，以實施視距外目標偵察，獲得有效正確情資，順利達成作戰任務。



由民間廠商雷虎科技產製的2公斤微型無人機TETTRON TM－450，已通過軍方測試。雷虎科技還推出3公斤重的“TM450 HORNET大黃蜂”微型無人機，此型機搭載先進AI技術，除了具備投擲系統與手心起飛降落功能，也能自動識別、追蹤敵目標，新款機種可掛載小型手攜炸彈，成為“偵、打一體”的台灣國產迷你無人機。“TM450－HORNET 大黃蜂”採微型設計，裝載監視鏡頭與熱影像儀，可以向操作人員傳輸即時視訊與高清晰靜態影像，且具有投擲功能，非常適合使用於戰場，除了偵察與標定目標，也可應用於直接攻擊場域。



此外，中光電智能機器人在今年9月也宣布，其“微型無人機”及“監偵型無人機”兩款軍用商規無人原型機通過所有測試。