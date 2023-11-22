蓮塘過關搭地鐵　直達大小梅沙

深圳地鐵8號線二期工程開通後，蓮塘口岸可直達有“東方夏威夷”美譽的大小梅沙。圖為小梅沙景區。（大公報） 中評社香港11月22日電／被譽為“山海專列”的深圳地鐵8號線二期工程，宣布將於12月28日開通。作為深圳“東進戰略”重要交通動脈，該線通車後，港人可於蓮塘口岸直達有“東方夏威夷”美譽的大小梅沙，實現“乘著地鐵去看海”的夢想。根據深圳市發改委公布的票價表，從蓮塘口岸到小梅沙站僅需6元（人民幣，下同），從羅湖站到小梅沙站也僅需7元。



大公報報導，隨著深圳地鐵建設不斷推進，越來越多口岸進入“地鐵時代”。目前，羅湖、福田、皇崗等口岸已通地鐵，深圳地鐵13號線深圳灣口岸站也將於2024年12月通車，進一步方便港人與內地居民跨境出行，雙向奔赴。



深圳地鐵8號線二期接通既有2、8號線鹽田路站，東延至小梅沙站，全長約8.01公里，設計速度80km／h。全線採用地下敷設方式，包含四站四區間，均在鹽田區內，線路共設4座車站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站，是深圳第一條直達大小梅沙的地鐵線路。因其穿山跨海的路線特徵，被譽為“山海專列”。開通後，將進一步縮短大、小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的通行時間，促進深圳全市域的協調發展。



蓮塘口岸至小梅沙票價6元



記者瞭解到，8號線二期工程在建設過程中，採用了多種新工藝工法及技術創新，全線採用BIM技術對車站冷水機房進行深化設計和預制加工，現場模塊直接進行拼裝連接，基本杜絕了切割焊作業，保證施工質量的同時，有效提升施工進度。大梅沙距離海岸線較近，為保證地鐵出地面結構的抗風防汛能力，首次採用混凝土結構做出入口鯨魚嘴藝術造型。該造型理念來自2022年鯨魚“小布”來到大鵬灣。



今年10月，深圳市發展和改革委員會公布8號線二期新開通後線網票價表。普通車廂票價以最短路徑方法確定，並同意深圳市地鐵集團按照不高於普通車廂票價3倍範圍內，制定11號線兩節商務車廂票價表。經查詢，從蓮塘口岸到小梅沙站僅需6元，從羅湖站到小梅沙站也僅需7元。8號線2期最貴票價14元，是從11號線碧頭站到8號線小梅沙站，這兩站進出橫跨深圳目前軌道從東到西的最遠距離。



深圳目前有13條地鐵、鐵路在建，包括地鐵3號線四期、11號線北延、20號線二期等地鐵線路，以及穗莞深城際、深惠城際、深江鐵路、深中通道、深大城際、深惠城際大鵬支線等城際鐵路線。其中，深中通道正全力推進沉管隧道管內施工及附屬工程施工，力爭11月下旬實現主線貫通，計劃2024年初完成深中通道全線鋼橋面鋪裝，通車後，深圳至中山20分鐘可達。



深港交通互聯 合作加速提質



中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所研究員劉雪菲認為，今年內地與香港回復通關，深港在基礎設施互聯互通工程方面不斷加速提質，北部都會區叠加深圳口岸經濟帶，兩地在更大範圍、更具深度的合作有了更為清晰的時間表和路線圖。