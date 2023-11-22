日本“大麻軟糖”風靡　當局緊急管制

（來源：大公報） 中評社北京11月22日電／據大公報報導，日本近日發生多起民眾食用含類大麻成分的軟糖後，出現身體不適的事件。日本厚生勞動省專家會議21日同意，將類大麻成分的合成化合物納入監管，預計於12月2日起開始管制。



日本東京、大阪等地相繼出現民眾食用“大麻軟糖”後身體不適送醫的事件。10月，東京一名男子在食用4顆含類大麻成分的合成化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）的軟糖後失去意識送醫。11月內，更有逾10人因食用軟糖後，出現手部麻木等不適症狀，被送醫救治。



大阪一間食品公司自4月起開始製造並販售該種含HHCH的軟糖，標榜可以令使用者產生如同吸食大麻一般的興奮與放鬆效果。該產品在年輕人間風靡一時，HHCH與受日本法令規範的大麻中有害成分四氫大麻酚（THC）結構類似，服用後可能致產生幻覺。雖然THC已被厚生勞動省列入“指定藥物”，但HHCH卻一直未受管制。



日本厚生勞動省專家會議21日同意將HHCH增列為“指定藥物”，11月22日指定為“指定藥物”，自12月2日實行管制。相關措施實施後，持有、使用或販售含HHCH產品，將面臨3年以下有期徒刑或300萬日圓（約15.8萬港元）以下的罰款等刑責。