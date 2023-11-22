賴清德為北市8選將造勢　不忘提戰貓蕭美琴

賴清德細數民進黨台北市8名“立委”參選人的優點，期盼“打一支全壘打”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天到台北市選舉委員會替黨內提名8位“立委”參選人站台造勢，現場高呼“8席全上”、“Team Taipei！Let＇s home run！（台北隊全壘打）”競選口號。賴清德細數8名選將優點，期盼“打一支全壘打”，並指他與副手蕭美琴“戰貓”已完成登記，有信心在紛亂的世局中，穩穩地帶領台灣前進。



支持者也送上蒜、鳳梨、蘿蔔等象徵好兆頭給賴清德。賴也一一為“立委”參選人披上勝選彩帶。



賴清德說，8位“立委”參選人都是一時之選，期盼“打一支全壘打”，讓台北市“立委”8席全上。他說，他與“戰貓”蕭美琴已經完成登記，兩人有信心在紛亂的世局中，穩穩地帶領台灣前進，因為台灣禁不起紛亂、試驗，需要充滿歷練、經驗的參選人，才有成功有辦法帶領台灣繼續穩健前進。



賴清德致詞時表示，剛剛把競選彩帶一一披在每位參選人肩上，就是要賦予未來8席“立委”守護台灣的重責大任，期勉每位“立委”參選人都要強棒出擊、協同作戰，讓8席“立委”全上，讓台北更棒、台灣更好，相信有這樣的目標，“國會”自然可以過半。



賴清德指出，這次民進黨秉持“民主大聯盟”跨黨派、跨世代、跨領域的原則進行提名，包括吳思瑤具備教育專業，是評鑑第一名的“立委”，無論建設或服務，都站在第一線為人民解決各項問題，是優質、稱職的“立委”；王世堅過去曾是自己的“立院”同事，現在在市議會是“守住正義的精神”，他在民主的家庭長大，無論是擔任“立委”或議員，都與弱勢站在一起。

