調查：僅35%婦女有生育意願

左圖：有調查顯示，經濟、住房及教育是影響生育意願的三大因素。右圖：九龍婦女聯會認為，普遍受訪者認同鼓勵生育政策有利香港發展，但若要達到效果，應優化有關措施。（大公報） 中評社香港11月22日電／行政長官在上月發表的施政報告提出多項鼓勵生育政策，九龍婦女聯會昨日公布調查結果顯示，有關生育措施公布後，僅34.9%受訪婦女有生育計劃，當中超過83.1%婦女認為，最影響生育意願的因素是經濟，其次是住房及教育問題，分別占76.6%及55%。



大公報報導，政務司副司長卓永興表示，政府沒有為鼓勵生育措施訂定關鍵績效指標（KPI），但若社會反應正面，不排除提前優化部分措施。



九龍婦女聯會因應政府的鼓勵生育政策，本月初進行意見調查，成功收集734份問卷，並邀請20位不同背景的受訪者進行聚焦訪談，瞭解及分析市民對鼓勵生育政策的反應程度和成效性，及提出政策建議。



經濟住房教育 影響生育意願



大約63%受訪者的年齡為45歲以下，當中逾70%受訪者已生育，其餘仍未或不打算生育。調查結果發現，在還未生育的婦女中，僅有34.9%有生育計劃，已育有子女的受訪婦女中，僅10.1%打算繼續生育。



83.1%受訪者認為，最影響生育的因素是經濟，惟問卷未有進一步調查受訪者的收入情況；除經濟因素外，住房和孩子教育問題亦是婦女考慮的主要因素，分別有76.6%和55%受訪者認為，住房和教育條件的不足，直接影響個人生育意願。



對於施政報告的鼓勵生育政策，超過半數受訪者認為，向初生嬰父母派發2萬元現金有紓緩作用，但衹有22.4%受訪者認為此舉措有吸引力；超過一半受訪者也同意，增加支持在職家庭育兒方面的政策。



倡增陪月津貼 派兒童醫療券



九龍婦女聯會認為，普遍受訪者認同鼓勵生育政策有利香港發展，但建議優化措施，才可以達至成效。九龍婦女聯會副會長劉佩玉提議，政府試行向0至12歲兒童派發“兒童醫療券”及“兒童營養金”，增加雇用陪月員津貼，津貼每位新生媽媽一半費用，以紓緩產後的經濟壓力及情緒壓力。



聯會同時建議，政府可按子女數目採用遞增式免稅，一孩家庭免稅額13萬元，兩孩家庭可免稅19萬元，三孩則可免稅25萬元，提高市民“生二個或三個”意欲。政府並應加強社會服務支援，包括增加社區保姆服務承辦中心，推動“家庭友善僱傭”措施，增加全薪產假及侍產假等。



立法會一個委員會昨日討論有關施政報告提出的鼓勵生育措施，多名議員關注政府鼓勵生育措施如何取得效果，有否訂定關鍵績效指標（KPI）。



政務司副司長卓永興回應表示，政府由構思鼓勵生育措施起，已預計新生嬰兒獎勵金不會對生育率起關鍵性作用，最重要是發出支持生育的信息，扭轉生育率不斷下降的情況，因此不會就增加多少嬰兒訂定關鍵績效指標（KPI），但若社會對各種措施反應正面，不排除提前優化部分措施。