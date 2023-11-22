富權：民眾黨“不分區立委”名單多面觀

中評社香港11月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：民眾黨“不分區立委”名單多面觀。以下為文章內容。



在有權直接提名“不分區立委”名單的六個政黨中，最後剩下的尚未明確提名名單的政黨——民眾黨，昨日也已經完成了黨內確認程序。但可能也像國民黨那樣，直到“中選會”截止受理參選登記的十一月二十四日，才前往“中選會”進行登記，因為還需要為雙方實行“藍白合”預留調整的空間。



據民眾黨發言人李頂立昨日表示，民眾黨中央委員會當日通過二零二四年“不分區立委”提名名單，共擬提名三十四人，今天將舉行記者會公布正式名單。



有消息說，民眾黨選決會通過“不分區立委”提名的建議名單後，隨即送交中央委員會討論，共有十一位中央委員參與投票，七人同意，但有四人不同意。雖然會中有不同建議，但“不分區立委”前十六名的名單大致底定，授權主席柯文哲最後定奪排序與人選。



綜合各方面信息，排在民眾黨“不分區立委”名單前十六名的，依序為黃珊珊、黃國昌、陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷、曼都集團董事長賴淑芬、資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、東吳大學政治系教授劉書彬、台中市議員陳清龍、新住民代表李貞秀及前“立委”許忠信。



按照民眾黨的規劃“不分區立委”實行“兩年制”，亦即把原本四年的任期分為兩截，當選者就任兩年後辭職退出，讓“落選頭”依序遞補，這樣可以讓更多的人得到鍛煉的機會。黨內預估今次選舉民眾黨可獲至少八席“不分區立委”，若適用“兩年條款”，預計前十六名都可能擔任或遞補“立委”。



但可能還將會有更“利好”的變化。倘若“藍白合”成功並在台灣地區領導人大選中獲勝，民眾黨就與國民黨一道組建聯合政府，因而將會在“不分區立委”中覓選“組閣”人才，其所遺下的空缺，也可讓“落選頭”依照性別依次遞補。



在二零二零年的大選中，民眾黨當選的五席“不分區立委”，今次沒有一人再次獲得提名。其中除了高虹安當選新竹市長之外，其他四人都被徵召參加“區域立委”選舉。其中在台中市第一選區參選的蔡壁如，不但獲得國民黨“禮讓”，還得到國民黨“背書”。昨日，國民黨主席朱立倫及台中市長盧秀燕，就陪同在地八位國民黨“立委”參選人江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，參選“原民立委”的黃仁及民眾黨“立委”參選人蔡壁如登記，因而在台中市心照營造了“小藍白合”的氛圍。也正因為如此，蔡壁如是極力主張“藍白合”的民眾黨人。

