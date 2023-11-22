藍狂轟她　黃珊珊：讓賴清德當選才真是罪人

柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）面對被指控為藍白無法整合的歷史罪人，台灣民眾黨2024參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊22日回應，什麼罪人、什麼民眾黨要負最大責任已經聽了2個月，藍營是這樣對待盟友？若藍營認為民眾黨都這麼壞、柯文哲沒誠信，為何每天還來找柯合作？要批判罪人很簡單，讓民進黨賴清德當選才是真正的罪人。



藍白整合比民調破局，在24日登記截止前夕，侯友宜21日下午4點召開記者會，請柯文哲派2位專家學者.國民黨及馬英九也派一位學者.總計4位學者.公開直播評論9份民調。民眾黨黃珊珊上午開記者會明確拒絕。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇出席。



對於被指，藍白若無法整合，將是歷史罪人。黃珊珊表示，她是柯文哲競選總幹事，一直以來她的角色就必須為團隊承擔最大責任、任務與壓力，她的任務就是支持與守護柯文哲，一起贏回這個國家，贏下屬於台灣的美好未來。過程中，她看到很多中國國民黨發言人的言論，她也很難過，大家要合作，最大的敵人應該是賴清德，18日晚間民調專家沒有共識，藍營講的第一句話是“民眾黨是最大罪人”。



黃珊珊說，在10月14日她與侯競辦執行長金溥聰見面後，無論有沒有共識，但侯辦發言人黃子哲卻每天上政論節目說“民眾黨要負最大責任”，她已經聽了2個月了，都沒有說話是希望我們是要合作，但並不是認同，若國民黨認為民眾黨都這麼壞、柯文哲這麼沒誠信，為什麼你們每天還要來找柯文哲合作？



黃珊珊指出，國民黨人若用這樣的方式對待自己的盟友，她沒有辦法接受，更何況還講一堆有的沒的，她從政24年有沒有誠信，大家都很清楚。現在用任何方式攻擊她，其實沒什麼意義，我們不應該再盟友裡面互相找一個怪罪的人，這不是合作的方法，她是不是罪人不會改變民調的結果，這個數字也不是她編的，是一個客觀的數字。



黃珊珊表示，當天她給民調專家的任務是，有爭議就回來第二天繼續討論，只是不要簽訂一個不合理的文字。藍白整合這件事不是黃珊珊個人的事，而是國家大事，這拿出來能不能面對媒體？能不能面對支持者？能不能說服全台民眾？要批判罪人很簡單，讓民進黨賴清德當選才是真正的罪人。