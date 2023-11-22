在江蘇宿遷市沭陽縣南湖街道，社區居民把廢舊物資投入再生資源智能回收站的回收箱。（來源：人民日報） 中評社北京11月22日電／據人民日報報導，可回收物體系建設是生活垃圾管理體系建設的重要組成部分，是垃圾減量化、資源化的重要抓手。《“十四五”循環經濟發展規劃》提出，構建廢舊物資循環利用體系，建設資源循環型社會。當前，各地在開展廢舊物資回收方面都有哪些好的做法與經驗？未來如何進一步推動廢舊物資循環利用體系建設？記者在多地進行了採訪。



打造再生資源全品類回收、分揀、運輸、循環利用的服務體系



在位於浙江寧波市鄞州區的半島名邸小區，居民周安珍正向“搭把手”智能回收箱投放可回收物。點擊一體機屏幕，簡單幾步操作，用手機微信掃一掃，“搭把手”賬戶裡的“資源幣”又增加了。居民可以用這些“資源幣”在“搭把手”電子商城裡購買各種日用品，還可以直接提現。



據悉，寧波市供銷合作社所屬寧波供銷再生資源科技有限公司著力構建“搭把手”智慧數字化垃圾分類體系，已在寧波建有3200多個不同類型的回收網點，投放2700多個智能回收箱，居民可通過手機終端APP、微信小程序等找到離自己最近的智能回收箱。



“智能車聯網車輛定點定時上門回收，這些可回收物將被輸送到分揀中心，進行二次精分，再進行打包存儲，最終將再回收物送往終端工廠進行處理和利用。”寧波供銷再生資源科技有限公司技術總監胡楓說。自體系建成投用以來，註冊服務用戶超過108萬人，投遞超過1935萬人次，累計實現垃圾減量超37萬噸。

