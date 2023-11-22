簽約儀式現場。（來源：簡陽市僑聯供圖） 中評社北京11月22日電／據中國僑網報導，為推動成德眉資僑聯共促同城化發展取得實效，近日，簡陽市僑聯與眉山市彭山區僑聯締結友好僑聯。



簽約儀式上，兩地僑聯分別介紹了自身僑聯的發展優勢、僑情特點及僑聯特色亮點工作，並就地區優勢、促進交流合作、分享工作經驗、搭建聯誼平台等內容進行了深入交流。下一步，兩地僑聯將在促進兩地僑聯合作建立長效溝通機制方面不斷探索合作路徑、擴大合作空間，發揮橋梁作用，實現互幫互助、合作共贏，推進兩地經濟社會發展。



據瞭解，簽約儀式前，簡陽市僑台界人士代表參觀考察了眉山市彭山區“僑胞之家”，認真聽取了眉山市彭山區僑聯對“僑胞之家”打造建設情況，以及圍繞“僑胞之家”開展的有關工作情況。兩地僑聯對如何發揮好、運用好“僑胞之家”，在職能職責等方面進行了交流探討。



隨後，考察組一行人走進眉山市永豐村、三蘇祠進行參觀學習。參觀後，簡陽市僑聯委員徐懷謙表示：“我迫不及待地想把在永豐村的所見所聞所感帶回去，分享給身邊人，引導大家厚植愛農情懷、練就興農本領，‘永豐樣板’值得我們深入學習。”



大家紛紛表示，此次學習交流不枉此行、收穫滿滿，回去後將結合實際，充分借鑒眉山市彭山區僑聯的好做法、好經驗、好措施，運用到“僑胞之家”創建和僑務工作提升的具體工作中去。