黃珊珊：莫忘藍白共同敵人是民進黨賴清德

柯文哲競選辦公室一隅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊今日將前往“中選會”代替柯領表。媒體追問，不分區“立委”名單上的人選有可能成為副手嗎？她說，登記是不同的，現實上會有些困難，也可能要再向“中選會”解釋，應該是不可能發生。



至於柯文哲在19日、20日、21日連續密切拜會鴻海創辦人郭台銘，黃珊珊說，團結一切可團結的力量，郭當然也是重要的一份力量。柯與郭本就是很好的朋友，相信他們談論的不會只是單純選舉，尤其最近大家非常憂心的整合問題。她還是要強調，我們的共同敵人是民進黨賴清德，藍白之間的紛擾，已經讓賴躺在家裡非常開心，我們希望整合在野力量，一致對外，讓賴不會當選才是目的。



台媒報導，柯文哲21日中午拍板民眾黨不分區“立委”名單，包括柯競辦總幹事黃珊珊及黃國昌“雙黃”打頭陣，分列男生、女生組的第一名。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，出席者包括柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇。



媒體問及，17日下午2點，“台灣競爭力論壇”發布民調前，5名學者上午11時許就先前往位於台玻大樓的柯文哲競選辦公室，與柯陣營人士召開“會前會”，民調遭質疑正當性不足？

