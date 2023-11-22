中評社北京11月22日電／網評：“讓綠色低碳生活方式成風化俗”



來源：人民日報 作者：周珊珊



走在湖北武漢蔡甸區，滿目山清水秀，環境格外優美。數據顯示，2015—2022年，蔡甸區空氣質量優良率從58.9%上升至89.7%。2020年以來，蔡甸區全面完成黑臭水體消除任務，飲用水水源地水質達標率100%。前不久，當地還獲評第七批國家生態文明建設示範區。



曾經一段時間，這裡的人們飽受環境污染之苦。通過強化源頭管控和污染防治、精準招引“含金量、含新量、含綠量”更高的企業項目、發揮全域旅遊品牌優勢等多措並舉，當地加快推動發展方式綠色低碳轉型。同時，蔡甸百姓大力踐行綠色低碳生活方式，垃圾分類、植綠護綠、節能降碳、開立“個人碳賬戶”……綠色化、低碳化的生活方式成為一種新潮流。



生態環境沒有替代品，用之不覺，失之難存，不僅關係經濟發展質量，而且攸關每個人的生活品質。實踐告訴我們，綠色低碳發展是解決生態環境問題的治本之策，必須堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。黨的二十大報告提出：“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。”這深刻揭示，高質量發展和高水平保護是相輔相成、相得益彰的。衹有自覺把經濟活動、人的行為限制在自然資源和生態環境能夠承受的限度內，加快形成科技含量高、資源消耗低、環境污染少的產業結構，才能在綠色低碳轉型中推動發展實現質的有效提升和量的合理增長。



經濟社會發展綠色化、低碳化，既需要生產方式的轉型，也需要生活方式的轉變。在同一片藍天下生活，受同一方水土滋養，我們每個人都是生態環境的保護者、建設者、受益者，沒有誰是局外人，也沒有人能置身事外。衹有人人動手、人人盡責，激發起全社會共同呵護生態環境的內生動力，才能形成綠色循環低碳發展的強大合力。正因此，習近平總書記強調：“要弘揚生態文明理念，培育生態文化，讓綠色低碳生活方式成風化俗。”



思想是行動的先導。浙江安吉餘村，村口一塊鐫刻著“綠水青山就是金山銀山”的石碑，在藍天白雲映襯下十分醒目。從“賣石頭”到“賣風景”再到“掙碳匯”，這個小村莊的美麗蝶變，是踐行“綠水青山就是金山銀山”理念的具體體現。如今，這一理念已經成為全黨全社會的共識和行動。長江經濟帶從“靠江吃江”到“靠江護江”，收穫的不僅有一江清水、兩岸青翠的壯闊美景，還有“共抓大保護、不搞大開發”的普遍共識。從餘村的轉變，到長江經濟帶發展發生重大變化，再到新時代以來美麗中國建設邁出重大步伐，我國之所以天更藍、地更綠、水更清，一個重要原因正在於，思想認識上的重大轉變、生態文明理念的深入人心。



“環境就是民生，青山就是美麗，藍天也是幸福。”人民的高品質生活，內在地包括優美的生態環境，而這離不開每個人出的一份力。外賣是否選擇綠色包裝，出行是乘坐私家車還是選擇公共交通，購物時是用塑料袋還是自備布袋，能否做到垃圾分類、節約糧食……每個人生活中的細小選擇，看似微不足道，但乘以14億多人口數，就能迸發出綠色低碳的強大合力。當越來越多人堅持從自身做起、從身邊小事做起，覺悟過來、行動起來，做綠色低碳理念的積極傳播者和模範踐行者，不僅能讓綠色低碳生活方式成風化俗，更能在一定程度上通過生活方式的綠色革命，進一步促進生產方式的綠色轉型。



“纖纖不絕林薄成，涓涓不止江河生。”我國許多地方正積極開展節約型機關、綠色家庭、綠色學校、綠色社區、綠色出行、綠色建築等創建行動，將綠色低碳理念浸潤到衣食住行游用等方方面面。當綠色低碳生活方式成風化俗，進一步匯聚綠色低碳發展的強勁動力，定能厚植高質量發展的綠色底色，繪出美麗中國的更新畫卷。