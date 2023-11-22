中國海洋經濟發展亮點多

近年來，廣東省大力發展深海養殖裝備和智慧漁業，推動海洋漁業向信息化、智能化、現代化轉型升級，建設海上牧場和“藍色糧倉”。圖為半潛桁架式漁業智能養殖平台“海威2號”。（來源：新華社） 中評社北京11月22日電／據人民日報海外版報導，自然資源部11月20日舉行例行新聞發布會，介紹前三季度海洋經濟運行有關情況。初步核算，前三季度海洋生產總值7.2萬億元，同比增長5.8%，海洋經濟總體延續恢復向好態勢。



主要經濟指標回升



“2023年以來，全國海洋經濟持續恢復向好，主要經濟指標延續回升態勢，多個領域多項指標都出現了一些積極變化和亮點。”自然資源部海洋戰略規劃與經濟司司長何廣順說，海洋生產總值高於全國GDP增速0.6個百分點，也高於沿海地區生產總值增速0.4個百分點。



海洋傳統產業增勢良好。國家海洋信息中心副主任崔曉健介紹，前三季度，海洋船舶製造企業緊抓新船市場輪動的機遇，中國海船市場份額保持全球領先，新承接訂單量加快增長，船企經營效益持續回升。“全國新承接海船訂單、海船完工量、手持訂單量同比分別增長40.2%、23.3%、34.3%。”崔曉健說，“其中，交付的高技術、高附加值船舶顯著增加，批量交付2.4萬標準箱集裝箱船、LNG雙燃料動力散貨船及氣體運輸船等。”海洋旅遊業加速進入全面恢復新階段，前三季度海洋客運量同比增長121.0%，已超過2019年同期水平。



海洋資源供給能力穩步提升。前三季度，全國批准用海用島項目1219個、170萬畝，同比分別增長4.6%、下降2.7%，涉及投資6000多億元。海洋油氣增儲上產持續推進，前三季度海洋原油和天然氣產量同比分別增長4.6%、9.7%，渤海億噸級油田群墾利6－1、陸豐12－3油田等多個項目建成投產。“藍色糧倉”建設穩步推進，前三季度，國內海洋水產品產量和海水養殖產量同比增速均超5.0%。



涉海企業生產經營情況總體改善。調研顯示，前三季度營收、利潤實現同比增長的企業占比分別為59.7%、54.5%，較上半年增長5.9、2.5個百分點。分行業來看，多數行業保持平穩發展。“其中海洋旅遊業、海洋船舶工業、海洋電力業、海水淡化與綜合利用業經營情況較好，均有超七成的企業營收實現增長。”崔曉健說。

