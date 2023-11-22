王威元：侯友宜為藍白合被羞辱　藍基層不捨

國民黨新北市議員王威元。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月22日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨今日拒絕中國國民黨2024參選人侯友宜重新審視民調的提議，不過仍表達可以繼續協商。不過國民黨新北市議員王威元向中評社表示，包括馬英九、國民黨前高雄市長韓國瑜都是顧全大局的人，他們不到最後一刻，一定都還在繼續努力，要合或不合，民眾黨可以乾脆一點。



王威元說，基層看到侯友宜為了藍白合忍辱負重，這樣被人家羞辱。對方連讓6%這樣缺乏觀念的話都說的出來，心裡很不捨。



國民黨新北市“立委”參選人蔣欣張今日赴新北市選委會登記參選，包括國民黨副主席連勝文及國民黨新北市議員江怡臻、陳偉杰、呂家愷、戴湘儀、王威元等陪同。王威元於會後接受中評社訪問。



“中選會”2024大選參選登記24日截止，藍白能否整合進入最後關鍵。



王威元表示，今天已經11月22日了，距離最後登記時間越來越近，藍白合從之前的高潮峰迴路轉到今天的狀況，我認為要合或不合，柯文哲、民眾黨應該趕快講清楚。現在基層主流民意是，如果民眾黨願意與國民黨合作，以下架民進黨達成政黨輪替為最主要的共同目標，那國民黨會舉起雙手歡迎民眾黨一起來參加盛會。反之，如果民眾黨要走自己的路，基本上國民黨也是一樣。



王威元指出，以國民黨目前區域“立委”參選人、不分區“立委”參選人甚至是各地的縣市議員，這些意見領袖們都在匯集各地基層心聲。基層看到侯友宜為了藍白合忍辱負重，這樣被人家羞辱。對方連讓6%這樣缺乏觀念的話都說的出來，心裡很不捨。對於侯友宜受到這樣的羞辱，基層都有些氣憤。到底要合不合，民眾黨就一句乾脆的話，而國民黨也做好了獨立作戰的準備。



侯友宜昨天說是柯文哲主動打給他，問他要不要再聊一聊，藍白合是否還有一點空間？



王威元指出，所以他才呼籲要合或不合應該一拍兩瞪眼，要合的話只要一個理由，就是大家希望政黨輪替。不合的話連心情不好都可以當理由，要合就乾脆一點，大家以合為前提，再來討論細節。如果不合就不需要再談了，否則只是傷害國民黨支持者的心而已。



馬英九與前高雄市長韓國瑜會不會繼續在背後幫忙協商？



王威元表示，他相信不到最後一刻，以馬英九、韓國瑜這樣顧全大局的考量與想法，一定還會繼續努力。只是基層不像馬、韓看得這麼高、這麼遠，支持者看到的是過程當中國民黨一讓再讓，侯友宜被羞辱，明明是統計誤差，卻被說成國民黨要求禮讓6%，那真的太傷國民黨支持者的心，而侯友宜一句惡言都沒有，基層越看越不捨。