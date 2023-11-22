綠雙姝大戰　高嘉瑜痛罵吳欣岱讓本土派蒙羞

綠委高嘉瑜接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）台灣基進黨吳欣岱今天前往台北市選委會登記參選，台北市港湖泛綠正式分裂。民進黨“立委”高嘉瑜今天受訪再度批評吳欣岱，我們努力團結泛綠陣營，民進黨2024參選人賴清德不斷強調，拜託所有泛綠選民唯一支持高嘉瑜，賴更是100%支持她。不知道吳欣岱在我們用最大誠意善意後，還要分裂泛綠，堅持分裂泛綠居心何在？真的讓本土派蒙羞。



台北市第四選區（南港、內湖）綠軍分裂，民進黨高嘉瑜、台灣基進黨吳欣岱緊咬，中國國民黨則推4年前輸給高嘉瑜，捲土重來的台北市議員李彥秀。



高嘉瑜受訪時，台北市競選主委陳時中也受訪，高還在陳受訪後說，部長是唯一支持高嘉瑜，部長跟大家感情都很好，會全力支持高嘉瑜，希望8席全上，部長私地下也給他很多的幫忙，會有越來越多人幫她，她也呼籲大家團結。



陳時中受訪表示，賴蕭配成形之後士氣越來越高，有倒吃甘蔗的感覺，我們目標就是8席全上。



前部屬王必勝幫吳欣岱站台？陳時中說，目標確定、登記完成，就會各自歸隊，“你看我是英派一份子，雖不是很正式，但是我是蔡英文提名下當部長跟“行政院”合作”，“我們跟賴一點心結都沒有，要讓本土政權延續是我們最大目標”。



媒體追問吳欣岱說她是本土派唯一選擇？高嘉瑜說，吳欣岱口口聲聲說要讓港湖、本土派閃耀，所作所為讓國民黨閃耀，真正有本土派價值的人，絕對不會希望國民黨“國會”過半，讓韓國瑜當“立法院長”。



她說，有本土價值的人，不會希望賴清德執政朝小野大，不會同意我們要讓6%，還不願意整合，所作所為就是在助攻國民黨“立委”參選人李彥秀、保送國民黨。今天吳欣岱所作所為，在黨內有很多人認為，分裂泛綠，根本是國民黨暗樁。