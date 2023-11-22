查柯市府弊端？林奕華：蔣萬安就事論事

台北市副市長林奕華（中）前往台北101前出席“2024台北最High新年城起跑”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月22日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨前台北市長柯文哲因在卸任前火速核定悠遊卡公司上興櫃，中國國民黨台北市長蔣萬安擔憂有炒股風險，下令調查。國民黨台北市副市長林奕華22日表示，蔣萬安是就事論事，並無什麼政治動機，都會向台北市議會報告清楚。



林奕華今日上午赴台北101前出席“2024台北最High新年城起跑”記者會，與會的有台北市觀光傳播局長王秋冬、TVBS總經理劉文硯、藝人主持人韋汝、曾子余、活動大使ITBOYZ等。林奕華也宣布，蔣萬安會陪市民一同跨年，跨年請到的藝人卡司有徐佳瑩、韋禮安、HUSH、Matzka、八三夭、動力火車、盧廣仲、麋先生、未來少女日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶、吳卓源、告五人、MAMAMOO、華莎等。



會後，林奕華接受中評社訪問，對於悠遊卡興櫃案爭議，也引發藍白合卡關，市政互鬥的聯想？林奕華澄清，這一年來大家都很清楚蔣萬安的態度就是就事論事，因此在議會的要求下，去瞭解當時興櫃的過程，如實跟議會說明報告，並沒有什麼政治動機，包括台北流行音樂中心、 台北表演藝術中心爭議款等，大家都是從一樣的出發點，把情況描述清楚。



至於如何看民進黨對此操作藍白不合？林奕華強調，因非市政相關，她不便、也沒有去評論。



記者也問，社會民主黨“立委”參選人、台北市議員苗博雅因競選大安區“立委”，認為該區前“立委”林奕華讓大安選民服務有空缺，無黨籍“立委”林昶佐更酸還要幫大安跨區選服？



林奕華說，其實這一年來，國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗都有持續在大安服務、經營地方，並出席很多地方活動，大安區的服務是不間斷，且她如今在台北市政府服務，那對於大安區的服務也能更直接，相信苗博雅也知道她對大安區的社會福利方面做了很多事，雖然她現在角色不同，但位處行政權，服務更直接。