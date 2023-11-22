選舉初體驗　吳音寧登記秀文件幕僚急阻止

吳音寧向直播鏡頭展示她就讀彰化女中的畢業證書。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月22日電（記者 方敬為）民進黨彰化縣第三選區“立委”參選人吳音寧今天上午登記參選，這是她首次投入選舉，對於登記參選流程感到新鮮，甚至安排幕僚全程開直播紀錄，更大方秀出畢業證書、身分證、財產申報等相關文件，但因為當中不少涉及個人資料，幕僚、媒體趕忙提醒阻止。



2024大選與“立委”選舉候選人登記20至24日受理，吳音寧22日上午赴彰化縣選委會登記參選第三選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）“立法委員”，邀集選區內10個鄉鎮競選幹部一同造勢，眾人齊呼“作伙拚，作伙贏！”，營造團結氣勢。



吳音寧曾任台北農產運銷公司總經理，引爆與藍軍衝突。她這次受民進黨主席賴清德欽點，徵召投入彰化區域“立委”選舉，將對上地方派系實力堅強的中國國民黨“立委”謝衣鳳，被視為綠營艱困選區。吳音寧之前沒有參選經驗，這是第一次，備感新鮮，安排幕僚全程透過臉書平台直播紀錄。



吳音寧在登記參選的過程中，大方地將文件秀給媒體及在場人士，包括她就讀彰化女中的畢業證書，讓大家看看她高中時期青澀的畢業照，還直接拿出身分證對比，卻完全沒遮擋個人資訊，現場幕僚、媒體趕忙阻止，吳音寧還笑稱要秀出財產申報文件，同行的民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞也提醒，候選人財產申報後續會公告，交給選委會人員即可。感受得出吳音寧的心情相當雀躍。



吳音寧登記完成後即回到選委會中庭，與支持者唱跳“510之歌”，510取自其姓名諧音，要讓民眾記得“選舉密碼510=吳音寧”加深選民印象。