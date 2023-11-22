綠選將搶蕭美琴輔選　吳思瑤：年輕票很加分

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”昨天已登記，副手蕭美琴26日將到花蓮輔選，會不會爭取蕭到台北市輔選？民進黨“立委”吳思瑤今天受訪表示，當然期待，蕭美琴一定在都會選區扮演重要角色，蕭所具備的女性特質、都會形象、年輕選票絕對是非常大的加成跟加分。



她也說，士林、北投選區過去是蕭美琴的起家厝，“我是她的接班人”，蕭美琴支持者會自發性集結，挖出過去壓箱寶，最近都在懷舊。支持者都希望蕭美琴回到士林、北投娘家。



台北市第一選區“立委”藍營陷入分裂，傳出國民黨提名的張斯綱與新黨但以無黨籍參選的侯漢廷今天將要對談協調。



參選該區的民進黨“立委”吳思瑤今天受訪說，對她而言完全不受影響，以不變應萬變，這場選舉不管一對一，多對一都做好最好準備。



她表示，最大後盾就是扎實地方服務與問政成績，藍白小雞焦慮心急，張、侯最後階段也要來會談，據說今天會有公開會面，但畢竟距離登記截止只剩3天，要怎麼合作或是進行什麼交易，大家就看看他們能談出什麼結果，她都尊重。



吳思瑤說，無論一對一、多對一，她都做足準備，希望過去吵吵鬧鬧的張斯綱、侯漢廷，能夠拿出對選舉起碼的誠意，講政策，而不是每天進行不知所云的合作，衹有政治權力分贓，期待今天他們對談，能夠有些對國家社會發展更正向助益。



張斯綱與侯漢廷喊出目標是下架吳思瑤？吳思瑤說，她都尊重，再次希望選舉是正向凸顯自己強項，拿不出政績，只會進行不知所云攻擊，這段時間二打一，她都一笑置之，她做好的事情，相信人民會支持對的人。



至於藍營喊出雙北要贏一百萬票？吳思瑤表示，我們就是展現自己的治理政績，藍營、白營現在自己分分合合，不知道歹戲拖棚要到什麼時候，他們要自我壯膽、對外信心喊話，我們都尊重。做好最好準備的就是民進黨陣營。