吳音寧登記參選整裝待發　諷彰化謝家內亂

民進黨彰化縣第三選區“立委”參選人吳音寧登記參選，在場外與支持者高喊口號。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月22日電（記者 方敬為）民進黨彰化縣第三選區“立委”參選人吳音寧今天上午登記參選，將對上彰化謝家的中國國民黨現任“立委”謝衣鳳。吳音寧表示，民進黨大選正副手已確定為賴清德搭檔蕭美琴，她的對手政黨至今“還在喬”，謝家甚至“內亂”支持的對象不一樣，她強調，民進黨“台灣隊”已整裝待發，綠營選民歸隊團結，她對自己的選情很有信心。



2024大選與“立委”選舉候選人登記20至24日受理，吳音寧22日上午赴彰化縣選委會登記參選第三選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）“立法委員”，邀集選區內10個鄉鎮競選幹部一同造勢，眾人齊呼“作伙拚，作伙贏！”，營造團結氣勢。



吳音寧曾任台北農產運銷公司總經理，引爆與藍軍衝突。她這次受民進黨主席賴清德欽點，徵召投入彰化區域“立委”選舉，將對上地方派系實力堅強的謝衣鳳，被視為綠營艱困選區，吳音寧登記前致詞表示，她投入選舉以來，地方許多人替她加油打氣，選民對於彰化謝家長期把持資源已經受夠了，希望改變的聲音越來越響亮，距離投票只剩下50多天，希望大家集中選票，一同翻轉彰化第三選區。



對於國民黨、民眾黨等非綠陣營迄今還沒確定正副手人選，吳音寧受訪表示，當民進黨已確立“賴蕭配”，台灣隊整裝待發之際，可以看到對手政黨“還在喬”，尤其謝家甚至內亂，姐姐謝衣鳳支持侯友宜，弟弟彰化縣議長謝典林支持的卻是鴻海創辦人郭台銘，這些亂象選民都看在眼裡，綠營支持者只要站穩腳步，堅定方向、努力前進，相信一定能迎來勝利。

