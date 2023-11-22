民眾黨賴香伶桃園登記參選　強打客家牌

賴香伶今日到桃園市選委會登記參選“立委”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨不分區“立委”賴香伶今日到桃園市選委會登記參選桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）“立委”，她期盼明年“立院”能三黨不過半，才有改革契機，並提出四個堅持與四個願景等訴求政見，希望能讓桃園市平鎮區與龍潭區脫胎換骨、徹底轉型。



賴香伶將對戰三連霸的中國國民黨“立委”呂玉玲、民進黨桃園市議員劉仁照。



賴香伶今天上午10點前往桃園市選委會登記參選“立委”，包括民眾黨不分區“立委”邱臣遠、張其祿等人都到場陪同。



賴香伶表示，希望明年“立法院”能有新的政黨投入，讓三黨不過半，才能有改革的契機，同時也能讓台灣走向止跌虧損的歷史轉折點，2024年“立委”選舉的關鍵在於能不能讓民眾黨的區域“立委”進軍“國會”，讓“國會”展現出三黨不過半、改革有希望的新政治歷程。



賴香伶指出，大家現在最念茲在茲的雖然是藍白合，但“國會”還是要審核國家的預算與重大政策，所以“國會”必須要能夠達到治黨政治的良性競爭，互相制衡監督，如果只是一黨獨大，那就會像這7、8年來，很多事情會繼續蹉跎下去。



“堅持居住正義、司法改革、勞工保障、社會安定”，賴香伶除提出四個堅持外，也提出包括改善平鎮與龍潭交通建設、龍潭傳統工業區轉型與科技廊帶結合、爭取在龍潭和平鎮設置勞工的職業訓練中心、推動客家語言和文化變成桃園國門的亮點等四個願景。

