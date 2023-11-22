台灣再生能源貢獻獎　綠委獨占鰲頭時力居次

“國會”第十屆“立委”再生能源貢獻獎”評選結果公布暨頒獎典禮。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月22日電（記者 俞敦平）台灣再生能源推動聯盟（Taiwan Renewable Energy Alliance,TRENA）於22日在“立法院”舉辦第一屆“國會”第十屆“立委”再生能源貢獻獎”評選結果公布暨頒獎典禮，表揚在第十屆“立法委員”任期內，積極推動再生能源發展相關法案及政策的12位“立法委員”，並期望未來“國會”第十一屆“立委”能夠為台灣的再生能源發展、環境及能源轉型議題一同努力。12位得獎的委員也分別來自四個不同主要政黨，顯示推動再生能源的發展是少數台灣跨黨派共同支持的政策。



12位獲獎委員分別來自四個主要政黨，完整名單如下：賴瑞隆（民進黨）、洪申翰（民進黨）、蘇治芬（民進黨）、郭國文（民進黨）、邱志偉（民進黨）、陳椒華（時代力量）、邱顯智（時代力量）、王婉諭（時代力量）、吳欣盈（民眾黨）、陳琬惠（民眾黨）、孔文吉（國民黨）和伍麗華（民進黨）。



再生能源貢獻獎的得獎名單產出過程，是經由主辦單位、民間團體推薦，曾有推動相關法案及共同辦理公聽會、座談會的各黨派“立法委員”，經籌備會議彙整各民間團體所推薦之貢獻“立委”，並經評審委員依照“評選基準”進行初選及復選程序所選出。評選基準主要有兩點，分別是推動並通過綠能貢獻相關法案，落實2050年淨零排放目標和具備充足之支持性措施。



台灣再生能源推動聯盟表示，這些得獎“立委”的貢獻，不僅體現了“國會”對於再生能源發展的重視，也展現了“國會”與民間團體的良好合作關係，共同為台灣的環境及能源轉型議題努力。



台灣再生能源推動聯盟也呼籲未來“國會”第十一屆“立委”，能夠繼續支持並監督政府的再生能源政策，並與民間團體保持密切的溝通與協調，以確保台灣能夠達成2050年淨零排放的目標，並建立一個永續的未來。