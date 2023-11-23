董雲裳：要求支持和統顯示中方憂美背離一中

董雲裳指出，美國的一中政策包括支持兩岸和平達成的台灣問題解決方案。 NCAFP視頻 中評社華盛頓11月22日電（記者 余東暉）美國知名中國問題專家董雲裳（Susan Thornton）指出，中方在舊金山峰會提出要求美方支持中國和平統一，顯示北京擔心美國背離其“一中政策”。美國“一中政策”包括美國支持台灣問題的和平解決方案，中方擔心美方的這部分政策也發生動搖。



美國外交政策全國委員會21日舉行“APEC之後的東北亞區域安全”線上研討會。前美國代理助理國務卿董雲裳談到了中美舊金山峰會之後的台海形勢。



董雲裳稱讚中美雙方為恢復高層對話所做的努力。她指出，有人說這種穩定不會長久，但是至少現在有了向前推進的空間，有希望保持某種穩定，也許取得的進展會比巴厘島峰會更多。



現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員的董雲裳表示，保持美中關係穩定的大問號在於，台灣選舉1月份即將來臨。台灣問題屬於中美雙方各執己見的問題，沒有哪一方完全滿意，是靈活性最少的問題，未來要管控起來是困難的。台灣的“藍白合”顯然是北京所樂見，但能否實現尚在未定之天。如果賴清德獲勝，肯定又會進入新一輪需要各方努力管控台海緊張度的時期。