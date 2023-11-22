趙少康：柯善變再扯民調沒意義　合則兩利

趙少康接受訪問。（照:趙少康辦公室提供） 中評社台北11月22日電（記者 張嘉文）藍白合難產，中國國民黨2024參選人侯友宜昨日提出，雙方重新就9份民調討論，各派2名學者專家出席，贏的選正、輸的選副，全程直播，但台灣民眾黨今上午召開記者會婉拒。國民黨戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康對此受訪說，現在去扯這東西沒什麼意義了，都是雞蛋裡挑骨頭。剩下2天，基層保持最大的耐心等到最後一刻，藍白總是合則兩利。



趙少康強調，柯文哲的個性大概就是變來變去，也不是今天才開始。本來這樣的個性是不適合做領袖，可現在他對柯這種個性還抱一點期望。藍白合從年初談到現在，既然已經談了這麼久了，也不在乎多等一天，合有合的戰法、不合有不合的戰法；即使不合，他覺得國民黨也是會贏的。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，出席者包括：柯文哲競選總幹事黃珊珊、中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇。黃珊珊拒絕重新檢視民調，她說，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，但還是抱持最大誠意，團結一切可團結力量。



趙少康今天受訪時表示，那天政黨協商雙方都是有善意的，國民黨也讓很多，9家民調剔除掉3家，據他瞭解這3家有的其實還滿準的；剩下6家民調就看怎麼比，民眾黨挑剔說有些民調沒有提供交叉分析、只看新聞稿，那就跟該民調公司要好了，只要做民調，交叉分析都分析得出來。

