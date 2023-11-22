民眾黨拒重新審視民調　侯辦：極度遺憾

侯友宜競選辦公室發言人錢震宇。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／針對台灣民眾黨拒絕重新審視民調，中國國民黨2024大選參選人侯友宜競選辦公室發言人錢震宇表示，民眾黨直接排除前次專家學者會議暫擱的3份民調，不願意審視，柯文哲還說“哪有可能多“盧”2次，結果變不一樣？”對於民眾黨堅持不肯重新審視被擱置的3份民調，感到極度遺憾。



針對民眾黨上午記者會，錢震宇表示，侯辦這邊簡單回應兩點：第一、提到被擱置的三份民調，批評市話民調有瑕疵因此 才排除，但根據台灣著名民調專家洪永泰教授在2021年11月《選舉研究》期刊上所發表文章，明白提出了科學證據，證明跟手機相比，手機民調的誤差遠大於市話民調。



錢震宇指出，以2022年台北市長選舉實證為例，用手機簡訊的ETtoday民調，以及用純市話的《美麗島電子報》民調，其結果都比台灣民意基金會委託求真民調的市話加手機民調，來得準確非常多。



錢震宇表示，民眾黨提出三比三民調的其中一份民眾黨內參民調就是求真民調所做，而求真民調的負責人就是關智宇，就是出席這次民眾黨記者會中的關智宇，也是代表民眾黨參與專家會議的關智宇。



錢震宇提出，第二點計算民調結果差距以決定輸贏的方式不同，民眾黨他們主張以差距加差距的方式是正確的，但我們主張侯柯、柯侯互比的方式，才是比較精準，誤差較少的方式。針對此點，近日媒體上有許多專家學者的討論都傾向支持我們的主張，相信各界專家學者自有公評。

