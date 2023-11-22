習近平出席金磚領導人巴以問題特別視頻峰會

11月21日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰 實現持久和平安全》的重要講話。（來源：新華社） 中評社北京11月22日電／據新华社報導，11月21日晚，國家主席習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表題為《推動停火止戰 實現持久和平安全》的重要講話。



習近平指出，本次峰會是金磚擴員後的首場領導人會晤。當前形勢下，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加沙地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落到實處。



習近平強調，巴以局勢發展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實“兩國方案”，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。



習近平指出，本輪巴以衝突爆發以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰，向加沙地帶提供緊急人道主義援助，並將根據加沙人民需要，繼續提供物資援助。中國作為本月聯合國安理會輪值主席，已經推動安理會通過相關決議，要求延長人道主義暫停和人道主義走廊的期限，保護平民，開展人道主義援助等。

