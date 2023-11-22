民眾黨不分區“雙黃”領軍　郭台銘未推人選

民眾黨不分區“立委”34人名單。（照片：民眾黨提供） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲22日下午公布民眾黨提名的34位不分區“立委”參選人，“雙黃”領軍，柯競辦總幹事黃珊珊及前時代力量黨主席黃國昌各列女子組、男子組第一名。不過，外傳原本排序在不分區名單第9名的曼都集團董事長賴淑芬，最後並未出現在名單上。台媒報導，賴淑芬以“對企業影響層面過大”為由婉拒提名。



柯文哲22日下午召開“民眾黨不分區‘立委’提名名單”記者會。



柯文哲證實，鴻海集團創辦人郭台銘婉拒推薦不分區人選。



民眾黨中央委員會21日通過不分區“立委”提名名單，共提名34人，安全名單的前8名依序為黃珊珊、黃國昌、前陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、越南籍新住民的台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、藥師公會全聯會秘書長林憶君、媒體人張啟楷。



由於柯文哲已發話“不分區2年任期制”，有望在第二輪成為不分區“立委”的9到16名人選為，東吳大學政治系教授劉書彬、前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯“立委”許忠信。



民眾黨其餘不分區“立委”名單包括，台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、十大傑出青年楊弘意、柯競辦發言人陳智菡、民眾黨高雄市黨部主委莊貽量、前台中市觀旅局長林筱淇、台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽、彰化縣議員張雪如、新竹縣流浪動物珍愛協會理事湯宏正、前雲林縣議員林淑芬、民眾黨“原民會主委”梁明輝、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣、苗栗大千醫院外科醫師馮啟彥、民眾黨國際事務部執行長林子宇、民眾黨台灣客家發展委員會主委張清俊、民眾黨“立委”吳欣盈辦公室主任林治華、民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪、台灣區觀光協會聯合會副秘書長邱于珊、柯競辦主任周榆修。