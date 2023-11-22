張斯綱侯漢廷互不讓　北市一選區泛藍整合難

侯漢廷、張斯綱彼此先握手、先禮後兵。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月22日電（記者 張穎齊）台北市第一選區（士林、北投）“立委”選舉，泛藍陣營分裂，中國國民黨台北市議員張斯綱與以無黨籍參選的新黨台北市議員侯漢廷22日中午公開會面談整合，雙方唇槍舌戰，兩人都不願意接受對方提出的方案，不歡而散，唯一共識是“再研議”，不歡而散。



台北市第一選區“立委”選舉，張斯綱、侯漢廷挑戰現任民進黨“立委”吳思瑤，呈現三強鼎立。參選登記24日截止，泛藍整合卡關。



張斯綱、侯漢廷今日中午在台北市議會開記者會，雙方先禮後兵，2人握手合影，並強調彼此是好朋友，要共同下架民進黨的吳思瑤。



一開場，火藥味就相當濃厚，侯漢廷批國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹私下找他，只希望不用比民調、要他無條件直接退選，要問張斯綱能否自己做決定如何整合？而不需要黨部的意見？



張斯綱說，因時間緊迫，他可自己擔責任，他說的就算，不需要再經黃呂錦茹等人意見，他希望今天就談定整合規則、馬上進行，因他23日上午10點半就要與其他7名國民黨台北市“立委”參選人一同登記參選，一登記下去就不會退，否則違反《選舉罷免法》，其實在7日他就傳LINE通知侯，願意公開做民調、見面、論政，但卻得不到侯回應。



侯漢廷說，期盼整合的話，為何一定要明天登記就不願意談？彼此不要再累積相罵本，扯舊帳也於事無補，他提出有效的方案是，國民黨曾提過的開放式民主初選，邀請所有台北市在地的國民黨及無黨籍的里長、台北市藍白議員、台北市藍白“立委”參選人共計91人來投票，選擇支持侯還是張，採不記名，國民黨人數占47人過半，理當有利國民黨，張接不接受？做全民調也來不及，勞師動眾。

