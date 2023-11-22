賴清德率桃6選將登記　新黨游智彬現場嗆聲

賴清德今日到桃園市為綠營“立委”小雞造勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月22日電（記者 盧誠輝）民進黨2024參選人賴清德今天中午陪同桃園市6名民進黨“立委”參選人登記，新黨桃園市第三選區（中壢區）“立委”參選人游智彬到場嗆聲，在賴清德致詞時不斷在旁拿著大聲公嗆聲“你家違建什麼時候要拆？不要臉！”



賴清德與“行政院副院長”鄭文燦今天中午到桃園市選委會陪同民進黨桃園市“立委”參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、劉仁照與被民進黨禮讓的無黨籍“立委”趙正宇登記參選。游智彬突然現身會場旁，他拿著大聲公不斷質問賴清德、鄭文燦與其他綠營參選人。



游智彬被警方團團圍住，現場一度相當尷尬，面對游智彬的叫囂聲，綠營議員與支持者也用掌聲與歡呼聲掩蓋過去，賴清德則不受影響，神態自若的致詞力挺自家小雞，游智彬則在鬧場約10分鐘後，才被警方使用人海戰術給請離。



賴清德除一一介紹6位綠營的桃園市“立委”參選人外，也不忘為自己催票，他表示昨日已和“戰貓”蕭美琴正式完成登記，在國際變化的情勢下，2人都有使命感，絕對會穩定帶領台灣在複雜的國際情勢中不斷前進，因為台灣經不起紛亂和試驗，必須要有經驗、充滿力量的候選人，才有辦法成功帶領台灣持續前進。



賴清德也提到綠營的不分區“立委”名單，表示民進黨秉持民主大聯盟的精神，跨黨派、跨世代、跨領域，像是第一名是靖娟基金會執行長林月琴，長期致力於交通安全、兒少福利工作，希望借助林的專業在交通建設安全、社會福利和兒少照顧上做到最好。男性第一名的不分區“立委”沈伯洋則是認知作戰專家，台灣面臨的威脅和挑戰，不是衹有武力而已，包括認知作戰和假訊息，基於守護台灣安全、讓社會安定，才會推薦沈伯洋擔任不分區男性第一名。