美方今又來問藍白合進度　柯：還2天別緊張

民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）藍白整合卡關，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲22日下午語氣轉為強硬，他表示，他不避諱地說，要合作就是用最強組合去打贏，為什麼合作卻要選一個比較不強的組合？中國國民黨講一大堆，到最後也是政黨利益，若國民黨把下架民進黨當第一目標，應怎麼組合、怎麼選，會不知道嗎？



不過，柯文哲也並未將藍白整合說破，媒體多次詢問是否參選到底？只剩“柯侯配”選項？柯文哲說，還不到最後關頭，台灣是個驚奇的島嶼，反正到11月24日下午5點前可以登記，到時候大家就知道了。今天美國方面也有問他，他也是回說，台灣是充滿驚奇的島嶼，還有2天不要緊張。



柯文哲22日下午召開“民眾黨不分區‘立委’提名名單”記者會，34席民眾黨不分區“立委”參選人，柯競選總幹事黃珊珊、前時代力量“立委”黃國昌分別列為男性、女性第一名。



柯文哲會後接受媒體訪問，被問及藍白分開選會贏嗎？柯文哲說，選舉不只在勝選，他一直把選舉當作改變政治文化的社會運動，所以既然有心合作，他也不便在這個時候批評，但在過程中，他也發現政治文化的截然不同。



柯文哲說，他在想的是如何透過這場選舉，如何把新的政治文化帶進台灣？至少到現在為止，他已經證明一件事，選“總統”不用花新台幣20億元，更不需要100億元，這在台灣歷史上已經是第一個突破。哪有說選“總統”入門票是20億元、準備100億元才差不多。哇，要準備100億元才能選“總統”，從此台灣不會乾淨。

