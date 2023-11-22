朝鮮射星成功與否暫無定論 需視初期運作結果

中評社香港11月22日電／韓聯社報導，朝鮮21日晚發射軍事偵察衛星並宣稱發射成功，但截至發稿，韓美均未發佈有關朝方射星成功與否的消息。偵察衛星成功入軌並不完全是判斷射星成功的標準，其還需與地面站通信、回傳影像數據，確認這些情況還需要一定時間。



韓軍有關人士22日會見記者時表示，朝方早已宣佈發射成功，但朝方說法不得輕易信以為真。韓方將與美日緊密協作，共用和分析各種有關情況後作出最終研判。



北美防空司令部（NORAD）通常在新的航天器進入太空後數小時內發佈資訊，但截至當天上午9時30分，司令部尚未發佈有關朝鮮偵察衛星的消息。



韓國國家安保戰略研究院導彈中心主任張泳根表示，即使衛星準確進入預定軌道，也需要經過各種調試和運作工作將太陽能板展開並充電，還需調整姿態並與地面站成功進行通信，如此才可視作射星成功。只要其中的一個環節出錯，衛星發射都會以失敗告終。



即便初期運作階段並未出現問題，接下來還要驗證衛星是否正常執行偵察任務。張泳根稱，驗證工作需要一兩個月的時間。在此過程中，衛星將實際拍攝影像，並進行提高影像品質的工作。分析認為，即使衛星成功執行攝影任務，朝方出於技術水準被曝光的顧慮，可能不會對外公開影像數據。