侯辦柯志恩等四位教授上場　給柯陣營上課

侯競辦舉行“回應民眾黨重新審視民調記者會”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月22日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨今拒絕中國國民黨2024參選人侯友宜重新審視民調的提議。侯辦議題組召集人柯志恩下午表示，我們只是希望把最後一哩路走完，繼續檢視上次專家會議被擱置的3份民調，國民黨只要求把擱置部分講清楚，距離登記截止還有48小時，我們還是等待柯文哲回來繼續談這9份民調。



也是淡江大學教授的柯志恩越講越激動，還說了一句“上課到老師都生氣了”。



侯友宜競選辦公室今日下午舉行“回應民眾黨重新審視民調記者會”，出席人員包括侯友宜競辦議題組召集人柯志恩、淡江大學國際事務學院院長包正豪、文化大學新聞系教授莊伯仲、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇。



侯辦這場記者會的主持人柯志恩，加上上述三位教授，等於有四位教授上場，給柯陣營上統計學。



藍白15日政黨協商依照協議比民調，17日召開專家會議，審視7日至17日的9份2024民調，總共9份民調，其中3份因以全市話、全手機簡訊抽樣，白營要求擱置。後來採計的6份民調中，依照藍白協議在統計誤差內算“侯柯配”得點，結果是“侯柯配”以5:1勝過“柯侯配”，但柯文哲方面主張只禮讓3%，若以差距3%以內計算，比數應為3:3，白營不服民調比對結果，導致藍白合卡關。



侯友宜昨日下午召開記者會，公開呼籲台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲指派兩位民調學者專家，馬英九、國民黨主席朱立倫各指派一位專家，四位專家公開直播再審視17日專家會議的9份民調，包括被擱置的3份，決定誰正誰副，但台灣民眾黨今日拒絕。



莊伯仲為17日專家會議的國民黨代表，民眾黨代表為求真民調公司總經理關智宇，馬英九辦公室代表為政治大學政治系主任陳陸輝。



柯志恩表示，所謂讓6%是誇大、扭曲的解讀，必須鄭重澄清。而15日的藍白政黨協商內容，我們一一遵照指示，我們只差最後一哩路，我希望我們不迴避，我們就用9份民調再次審視。



至於侯友宜是否有徵詢如前“文化部長”龍應台、柯志恩擔任副手？