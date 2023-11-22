柯不怕被批沒誠信？吳子嘉曝“母姊會”是問題

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／2024大選參選登記期限即將到期，藍白合情勢不明。《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日分析台灣民眾黨2024參選人柯文哲性格，直言柯一生都是第一名，沒辦法接受別人指責跟糾正，而如何擺脫“母姊會”是柯的大問題，“那個母姊會把他鎖得緊緊的”。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉昨在節目《關鍵時刻》中指出，柯文哲性格上跟商界沒那麼合。他台大醫學系全班第一名，醫學成就也是台灣首屈一指，一生當中都是第一名，沒辦法接受別人指責跟糾正。



主持人問，“但柯不是講說，自己是被全台灣罵最多的人”？吳子嘉回應，“他不怕那個，我也跟他吃過幾次飯，都是談醫學、醫療界方面，知識範圍很窄，離開他專業之後就不懂。所以他很喜歡演講，講當醫生，到今年演講還是講當台大醫生。很少講為什麼台北市的民調那麼低，他當台北市長時的民調，在所有“總統”候選人排名最後一名。因為對台北市的政績乏善可陳，也沒有方法論。



不過，吳子嘉說，柯文哲雖不適合當長袖善舞的政客，但因為“敢亂講話、得罪人”的特質，容易在網路造成話題。至於選戰方面，吳分析指出，民進黨、國民黨都是全台性組織。但民眾黨單薄，不可能打大型選戰。現在最悲哀是，民眾黨已經募到一些款，但這些款要打選戰是明顯不夠的。



另外，吳子嘉談到，很多國際記者私下跟他說，柯文哲毀棄跟國民黨的共識會沒有誠信。但他認為柯文哲無所謂、沒有挫折感，問題是他如何擺脫“母姊會”，“那個母姊會把他鎖得緊緊的”。