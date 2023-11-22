連4天柯郭密會！柯：台灣是充滿驚奇島嶼

民眾黨2024大選參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲從19日起連續4天密集拜會鴻海創辦人郭台銘，柯文哲22日表示，今天早上他確實有拜訪郭，郭派人領表有跟他講，他的態度還是團結一切可以團結的力量。媒體追問，郭是否有表達選到底？柯回應，郭要怎麼做，就是“台灣是一個充滿驚奇的島嶼”。



媒體再度追問，柯文哲有沒有副手口袋名單？柯文哲笑說，他當然有口袋名單，各式各樣的組合都有準備，24日下午5點前大家都會知道。



至於藍白整合若破局，“總統”沒辦法合，恐怕“立委”選舉也沒辦法合？柯文哲指出，在還沒登記前，當然大家不敢亂動，放心好了，登記完以後，每個都“日頭赤炎炎，隨人顧性命”。他會不會預言得太早？哈哈哈



柯文哲22日下午召開“民眾黨不分區“立委”提名名單”記者會，提名34席民眾黨不分區“立委”名單，柯競選總幹事黃珊珊、前時代力量“立委”黃國昌分別列為男性、女性第一名。



柯文哲會後接受媒體訪問，被問及4天來密集拜會郭台銘，柯表示，一定要團結可團結的力量，在野可能的範圍內一定要整合，他的態度還是一樣，無論如何郭在台灣財經界還是重要人才，所以在國政上還是有很多可以學習的地方。



柯文哲說，最近他跟郭台銘談話，就知道2個人邏輯不一樣，他是急重科醫生，看得不會很遠，大概一個月、兩個月，但郭規劃富士康從大陸搬到印度，規劃都要5年以上。他的反應很快，但長遠佈局沒有郭好，各有優缺點。



媒體追問，郭台銘是否有告知會選到底？柯文哲指出，郭派代表領表有跟他說，但郭要怎麼做，就是“台灣是一個充滿驚奇的島嶼”，反正到24日下午5點是一個階段，之後候選人怎麼排列組合、合縱連橫又是另一個情況。



至於不分區“立委”名單，郭台銘是否有推薦人選？柯文哲說，因為時間很緊促了，他有邀請郭推薦，郭說不用，那他就覺得算了，不分區“立委”名單沒有郭的人。