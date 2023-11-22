郭正亮爆“柯被斷了後路”：這個局已非常明顯

郭正亮與節目主持人李佩瑄。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北11月22日電／2024大選參選登記日只剩最後2天，但藍白兩方遲遲沒有共識，依然卡在民調問題，在野支持者都等到非常焦慮。對此，前“立委”郭正亮分析，台灣民眾黨2024大選參選人柯文哲除了藍白合，其它勝選後路都被斷了，但若柯跟國民黨大選參選人侯友宜單獨參選，那就是民進黨參選人賴清德贏，這是非常清楚的。



“中選會”從11月20日到24日受理“總統”、“副總統”候選人登記；“總統”候選人申請登記時，要繳納新台幣1500萬元保證金。



今天播出的網路評論節目《綠也掀桌》主持人詢問郭正亮，目前藍白兩個陣營還有備案嗎？



郭正亮回應，柯文哲跟鴻海創辦人郭台銘合的過程也沒有那麼順利，不然今天幹嘛說要去領表，且郭的人也被國民黨抽掉，柯文哲本來期待郭台銘對中南部地方派系的影響力，但現在都沒了，最明顯就是雲林張家。



郭正亮提到，柯文哲另一個邏輯，韓粉會靠過來，但前高雄市長韓國瑜已經答應國民黨不分區第一名，柯文哲替代競選策略已經全被藍營破了，他本來想著自己可以玩，搞不好選的比國民黨還好，結果沒料到國民黨反而斷了柯的後路，把韓國瑜抓走了。



但郭正亮強調，目前站在國民黨立場，雖然斷了柯文哲的後路，讓其單獨參選的勝率大幅下降，但現在這個局已經非常明顯了，就是賴清德當選。



針對藍白是否有可能因為棄保而當選，郭正亮則回應，假若柯文哲跟侯友宜都單獨參選，棄保要棄到50%才有可能，這在現實面不太容易做到。