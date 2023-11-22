藍綠尬場比人氣　藍桃園市6選將登記拚勝選

張善政與邱奕勝今日下午陪同國民黨桃園市6位“立委”參選人登記造勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月22日電（記者 盧誠輝）繼民進黨桃園市6位“立委”參選人中午到桃園市選委會登記造勢，中國國民黨桃園市6位“立委”參選人也不甘示弱，今日下午一起到桃園市選委會聯合登記參選，現場湧進約上百名支持者到場力挺，現場並高喊“總統”支持侯友宜，國民黨桃園市6席“立委”全壘打”的口號，營造團結勝選氣勢。



國民黨桃園市“立委”參選人牛煦庭、塗權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等6人今日下午到桃園市選委會登記造勢，包括國民黨桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、“立委”張育美、市黨部主委黃敏恭、黃國園黨部主委蔡忠誠、黨團總召梁為超與多位黨籍市議員等人都到場站台。



張善政表示，國民黨在桃園市爭取連任的3位“立委”，萬美玲關注教育多年，為桃園很多學校爭取資源；魯明哲是桃園交通建設推手，包括捷運、高速公路、交流道等，都有他的政績；呂玉玲則關注食安，對於桃園鐵路地下化南延1.2公里是重要推手。



至於首次參選挑戰“立委”的3位年輕世代參選人，張善政指出，塗權吉是現任桃園市議員，多年來協助地方，工作表現傑出；現任桃園市議員牛煦庭，也替地方爭取很多經費與建設；邱若華則是年輕的國民黨後起之秀，多年來追隨桃園市議會議長邱奕勝，耳濡目染，知道該怎麼做一個好民代。



張善政強調，他要毫無保留的推薦國民黨6名優秀的“立委”參選人，希望6席全壘打，打造桃園“立委”新格局，創造地方建設新機會。邱奕勝則希望桃園市民能秉持去年支持張善政的心情，明年繼續支持國民黨桃園市的6席“立委”，讓桃園施政能夠更加方便、更加順手。