伊朗總統提議成立特別國際代表團

中評社香港11月22日電／伊朗總統易蔔拉欣·萊希提議成立一個特別國際代表團來調查以色列在加沙使用化學武器的情況。



TRT消息，據伊朗官方通訊社伊斯蘭通訊社報導，萊希應南非邀請，在金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）領導人和受邀金磚國家領導人出席的特別在線峰會上就加沙局勢發表了講話。



伊朗總統將加沙描述為西方道德崩潰的象徵，他說：“今天，我們聚集在一起，全世界都目睹了針對加沙巴勒斯坦人民前所未有的暴力和犯罪。 近來加沙發生的事情清楚地暴露了西方國際體系的不公正。 加沙問題事關人道和正義。”



萊希呼籲金磚國家成員和政府向以色列及其西方支持者施加壓力，利用其所有政治和經濟力量確保世界的安全和正義，並反對民族主義。



萊希表示，美國、英國、德國和法國向以色列運送武器和軍火，阻止停火的達成，美國封鎖了通往加沙的援助路線，並使聯合國安理會陷入癱瘓。



伊朗總統批評以色列當局將“兒童作為合法目標”以及提及“對加沙的核攻擊選擇”，他說：“一個擁有各種大規模殺傷性化學武器和原子彈的政權無疑對地區和國際和平與安全構成威脅。”



萊希指出，一些國家支持以色列將其在加沙的罪行提交國際刑事法院的行動，他表示，美國和以色列都應因“反人類罪和殺害兒童罪”在國際法院接受審判。



他還提議成立一個特別國際代表團來調查違禁武器的使用情況。