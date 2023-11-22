曼都髮廊闆娘拒不分區　柯：企業怕查水表

民眾黨不分區“立委”名單男性第1名、前時代力量委員黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲22日提名34位不分區“立委”參選人，前時代力量主席、前“立委”黃國昌被列入第二名，民進黨則發新聞稿三問黃。黃國昌揶揄道，他相信民眾黨不會是一個不管幹了什麼爛事，都要全黨全力挺一人的政黨，至於在其他公共政策上面的討論，還是要秉持著事實的基礎上，才是比較健康的方式。



媒體問及，外傳原本排序在不分區名單第9名的曼都集團董事長賴淑芬，最後並未出現在名單上，柯文哲認為，台灣雖然民主化30年了，但那種白色恐怖、查水表的陰影還在，一般企業很怕被貼標籤，有的客人可能因此就不來光顧了，會造成企業很大的困擾，因此有人想一想就覺得不要自找麻煩。



柯文哲也補充說，他跟黃國昌討論的時候，黃就問他若以後意見不同怎麼辦？他說不一樣就不一樣，不然怎麼辦？民眾黨又不是一言堂。舌頭、牙齒再怎麼緊密，有時候也會咬到，他非常反對一個黨裡面只知道遵循黨意，卻不知道民意的民意代表，這根本就是黨意代表。



柯文哲22日下午召開“民眾黨不分區‘立委’提名名單”記者會，提名34席民眾黨不分區“立委”參選人。



媒體問及，黃國昌被列入民眾黨不分區“立委”安全名單，民進黨三問黃，是否跟柯文哲一樣不知道如何定義九二共識？也為太陽花跟國民黨前“立委”蔡正元道歉？準備好跟十二門徒當同事了嗎？



黃國昌笑著回應，非常感謝民進黨對他的厚愛，在他重新回到政治場域前，沒想到泱泱執政黨對他個人在一個禮拜內發了5、6篇新聞稿，任何對於台灣民主的深化，及能夠再提升一步的公民，其實都可以充分理解政治人物參與公共事務，有他的價值，也有他的信念，為了共同的目標，求同存異、攜手合作，他相信這才是成熟的民主政治。