藍白還在吵　賴清德：周五就知幾組候選人

民進黨2024候選人、黨主席賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人、黨主席賴清德今天在中常會上表示，在這禮拜五選舉登記結束之後，我們就明確知道這場“總統”大選有幾組候選人。換句話說，選舉已經進入另外一個階段，在這種狀況之下，我們非常期待，不論是區域“立委”，或者是不分區的“立委”，還有“總統”、“副總統”的大選，大家都可以團結合作。不僅僅大選要高票當選，“國會”也要過半，這個是我們的使命，也衹有這條路可以走，我們要勇敢承擔起這樣的責任。



民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德致詞。



賴清德表示，首先，昨天他跟駐美代表蕭美琴已經完成“總統”、“副總統”參選登記。第二，不分區名單已經公布，也贏得社會的肯定，特別是我們跟在野黨的名單比較，其實可以看得出來，我們的不分區名單是秉持著“跨黨派、跨世代、跨領域”的民主大聯盟精神，跟在野黨的名單剛好形成強烈的對比。我們目的是希望凝聚台灣各界的力量，共同承擔台灣歷史性的一刻。



賴清德指出，第三，在這禮拜五選舉登記結束之後，我們就明確知道這場“總統”大選有幾組候選人。換句話說，選舉已經進入另外一個階段，在這種狀況之下，我們非常期待，不論是區域“立委”，或者是不分區的“立委”，還有“總統”、“副總統”的大選，大家都可以團結合作。



張志豪也轉述賴清德三點裁示。



賴清德表示，“總統”、“副總統”要贏，“國會”要過半”，以扛起三項重要的責任，第一個責任是主流民意的要求，因為不管各個民調，不管是民進黨、國民黨或是民眾黨，民進黨都贏得眾多民眾的支持繼續執政。也有高達七成的民眾是不贊成國民黨重回執政，也有高達八成的民眾是不支持民眾黨執政。在這樣的情況下，為符合主流民意，民進黨責無旁貸，一定要贏得勝選。選對的人，走對的路，一起扛起“國家”的重責大任。

