謝龍介：藍白合分享政權　才有助民眾黨成長

國民黨2024參選人侯友宜組織副召集人謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月22日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨與台灣民眾黨“藍白合”，國民黨2024參選人侯友宜組織副召集人謝龍介向中評社表示，我們協商的門永遠打開，就等民眾黨柯文哲轉念。如果藍白合，等於民眾黨成立四年就能分享政權，這會給民眾黨更大的成長空間，如果衹有“立院”監督，對行政會產生落差。



距離24日“中選會”登記截止時間所剩不多，是否需要前高雄市長韓國瑜多幫忙協商藍白合？



謝龍介指出，我們協商的門都是打開的，就等待柯文哲一個轉念，我們已經說得很清楚了，就算是最後關頭，這個門也永遠打開，國民黨中常會都延後了，可以看出國民黨的誠意。



謝龍介表示，韓國瑜當然也希望藍白兩邊可以整合，為了下架民進黨，這是大家共同的期待。可是還是要當事人一個回心轉意，希望柯有聽到民意的呼喚。



柯文哲也坦承“瘦死的駱駝比馬大”，是不是也肯定國民黨的基層實力？



謝龍介表示，這是事實，這是一個存在於基層的事實，民進黨也滿大的，而且他們執政又敢把“國家”資源拿來用，所以他們更大，到明年1月13日投票，政黨實力就是要展現出來的能量。當然民眾黨成立四年，比較年輕，如果藍白能合作，等於民眾黨成立四年就能分享政權，又可以壯大在“立法院”的席次，未來民眾黨成長的空間會更大，而且可以在未來四年任內歷練更多行政人才。



謝龍介指出，一定要有政權才有辦法成長，這個是必然的。如果一直是“立法院”監督，對執政會有落差，所以取得政權，把優秀人才送到部會歷練，國民黨也是一點一滴走上來的。

