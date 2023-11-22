民進黨：郭柯營領表有政治意涵　看誰先轉彎

民進黨發言人張志豪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘今天分別指派競選總幹事黃珊珊、副手賴佩霞到“中選會”領表。民進黨人士下午對此表示，領表不用本人去，只要在網路上就可以下載，“賴蕭配”登記就是在網路先下載，再到現場登記。民進黨人士分析，郭柯陣營的動作一定要政治意涵，是火車要對撞的狀況，就要看誰先轉彎。



“中選會”參選登記到24日下午5點半截止，大選候選人每組需繳交保證金新台幣1500萬元。



民進黨下午召開中常會，據透露，秘書長許立明在會中表達要密切觀察藍白狀況，開會時得知賴佩霞、黃珊珊要去領表，但領表不用本人去現場，網路就可以下載，雙方動作是讓對方知道，他們要去領表。



黨內人士分析，郭柯陣營一定有政治意涵，火車對撞的狀況，就要看誰先轉彎。“立委”、“總統”選舉都在“中選會”網站可以下載表格，原本火車應該是兩個軌道，但是很多軌道同時有火車在跑。國民黨也開記者會，雙方是不是溝通管道不順暢，要給對方壓力，這個狀況下要合作，政黨之間要以理念為優先，不應該充滿猜忌。



對於稍早台灣民眾黨發佈不分區“立委”名單，民進黨發言人張志豪表示，政黨的不分區“立委”名單象徵該政黨的理念與價值，但民眾黨的這份名單，不僅政治掛帥，更無視社會對跨領域專業及弱勢照顧的政策期待，多數是“柯友友”和幕僚親信，簡直是近親繁殖，不分區“立委”淪為柯主席“賞賜”的職務，和政治分贓的籌碼，對照民眾黨宣示的“新政治”價值，實在諷刺。



張志豪說，更離譜的是名列第二的黃國昌，今年11月16日才入黨，竟然可違反民眾黨提名規定，即“若非本黨黨員，應於投件截止日2023年8月31日前，完成入黨程序並取得黨員資格”，可見連自己黨綱都可以不算數，難怪柯主席跟國民黨的協議，翻桌也剛好而已。



民進黨也提到，民眾黨不分區特色，首先是背叛國民黨、時代力量、民進黨、親民黨等加入民眾黨不分區。加上兩個失意加上失憶，大部分是失意政客，沒有舞台後加入民眾黨，而失憶是忘記講過對民眾的承諾，為了列入民眾黨不分區位置而加入民眾黨。