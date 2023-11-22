黃智賢：藍營還未意識蕭美琴殺傷力

賴清德與蕭美琴已於21日完成登記參選。（中評社 資料照) 中評社台北11月22日電／“藍白合”仍卡關，資深媒體人黃智賢表示，中國國民黨因為精力跟宣傳都放在藍白合，完全疏忽了民進黨的選舉布局。民進黨賴清德、蕭美琴的組合昨正式登記，是關鍵節點。蕭美琴是民進黨史上最強副手，對賴有絕對性互補，簡單一句話，蕭美琴有票，國民黨可能還沒有意識到蕭美琴的殺傷力。



黃智賢22日在臉書發文提出警告，國民黨把中常會延後，繼續等待藍白合，但如果藍白就和了，柯文哲將成為國民黨最大的噩夢，不但兩黨政見歧異極大，且柯可能會是史上唯一每天羞辱搭檔，卻又要吃喝搭檔的參選人。因為組織經費都會是國民黨負責；藍白合掩護了賴蕭配，讓綠營可以好整以暇，別著貓狗胸章快樂出航。



黃智賢指出，連馬英九基金會執行長蕭旭岑都警告，蕭美琴很強。賴清德的短處，蕭美琴可以補上，且她從民進黨基層做起，非常熟悉政治運作與攻防，擔任過四屆“立委”，跟賴清德的默契足夠，且擁有外交和國際觀。



黃智賢表示，美國對中國國策改變，刻意讓台灣跟美國關係大幅上升，加上蕭美琴自身條件和語言優勢，以及對國際外交的興趣，美國根本把蕭美琴當作自己人，公開讚揚蕭美琴的不只美國眾議院前議長佩洛西，更有其他華盛頓要角，蕭美琴會幫助賴清德消除“疑賴論”。



黃智賢認為，蕭美琴都會與知性的獨立女性形象，對中間選民和年輕人有吸引力，這幾乎是毫無疑義的，不但補賴清德的不足，而且可以承接英粉。蕭美琴當初去艱困選區花蓮選舉、耕耘10年，表達願意為黨打拚、長期蹲點、經營花蓮。回台第一場造勢要從花蓮開始，這姿態展現她重情重義不忘本。



黃智賢指出，蕭美琴的確很強，也增強了賴清德，但賴蕭組合還是有弱點，比方民進黨政府對電視台、政論節目被下架、以及香港商人向心夫妻被指控為共碟和誣賴洗錢等，這樣嚴重箝制言論自由、迫害人權的事，難道蕭認同嗎？



黃智賢提出警告，藍白合掩護了賴蕭配，讓綠營可以好整以暇，別著貓狗胸章快樂出航。