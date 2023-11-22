綠高層：蕭美琴特質鮮明　量身打造輔選行程

賴蕭配昨天前往中選會登記。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）前駐美代表蕭美琴成為民進黨2024候選人賴清德副手，未來蕭美琴如何輔選？民進黨人士表示，輔選行程很多，大家會一起在競選架構下討論。現在蕭美琴辦公室在黨部8樓跟競選總部、黨部等溝通聯繫、討論會比較密切，接下來會替蕭美琴量身打造輔選行程。



蕭美琴輔選是否會和賴清德有不同的方式？黨內人士透露，當然會有，會為了副手競選辦公室量身訂做輔選行程，蕭輔選能量很充沛、戰力十足、個人特質鮮明、支持年齡層很廣，他們會根據蕭美琴特質規劃行程。



該名黨內人士也說，蕭美琴能吸引的不只是年輕選票，前提還是蕭美琴支持年齡層幅度很廣，就算到菜市場去也會受到歡迎，或是到民進黨相對傳統選票上弱勢區域，像是花東，反應也會非常好。未來蕭美琴會跟賴清德輔選行程分競合擊，不會只是搶攻年輕人。



黨內人士表示，蕭美琴返台對選情振奮人心，對民進黨選情是上揚、整體性鼓舞，加上藍白合變成藍白分，分利益、分權力，連台灣民眾黨主席柯文哲都說，講來講去都在分政黨利益。台灣人會失去耐心，柯所說的應該是心裡真心話，“賴蕭配”對照“藍白分”是不一樣，鬧劇、肥皂劇也有落幕結束的一天。



至於未來的選舉節奏？民進黨人士提到，選舉策略以戰略為前提，戰略前提要看未來對手幾組人，一對一、一對二、一對三等都是不同方式，也要區分不同縣市的不同方式，未來就是要看狀況，至少到今天5點以前，還沒有辦法確定幾組人，沒有確定幾組人，就沒有後續打法。民進黨會依照對手組數會有不同戰略。



民進黨人士也說，蕭美琴回來之後，原本主帥是賴清德，現在蕭美琴會是另外一條戰線。基本選舉場“信賴台灣”辦了一輪，各地方競選總部成立也舉辦了一半，最後一場是台北市競選總部在12月3日，陸戰、組織都會按部就班。



黨內人士說，本週五會是另外一個階段，接著是競選總部最後成立後，也會是另外一個階段，加上蕭美琴另外一個主戰線。選戰節奏會根據登記完、競總成立之後、政見發表、電視辯論、選前黃金週分階段因應。從2000年大選到現在大家都很有經驗，一對一選戰不陌生，一對多2000年也有三組候選人，我們都有經驗，不同組數會有不同策略，他們會有想法跟備案。