兩岸和平發展論壇呼籲　藍白合下架民進黨

“兩岸和平發展論壇”22日在台北中正紀念堂發起活動及發表聲明，呼籲藍白合，下架民進黨，挽救台海危機。（中評社） 中評社台北11月22日電／藍白合卡關，台灣民眾黨22日拒絕中國國民黨2024參選人侯友宜重新審視民調的提議。統派組織“兩岸和平發展論壇”22日發表聲明指出，2024年大選在即，面對民進黨引起的台海戰爭危機，已經有超過六成的民意要求“下架民進黨”。這是台灣社會對於危難時刻與兩岸和平的迫切焦慮與要求！這是民意所趨，也是國民黨及民眾黨“藍白合”必須挺身擔負的政治責任！



論壇聲明提到，眼見已到11月24日最後的參選登記時刻，台灣民眾焦急於藍白合則兩岸和平曙光有望，藍白分裂則任憑“台獨”引發台海戰爭危機的焦慮不安，“藍白合”必須盡快拋棄政黨間的成見與計算，給洶湧的民意一個圓滿合作的交代！



論壇指出，民進黨2024候選人賴清德與蕭美琴的“賴蕭配”，是將台灣帶向戰爭災難的“台獨”組合，只會逼使原本就在戰爭邊緣的台海局勢朝向不可控的局勢發展。不論侯柯還是柯侯，藍白倘若不合，就是意謂著保送“台獨”戰車，將台灣帶向險地絕境，成為幫助“台獨”、背棄同胞的罪人！面對迫切的民意，以及台海的危機險勢，唯一能夠挽救的機會就是“藍白合”！這是民意所趨，也是值此危機時刻“藍白合”必須挺身擔負的政治責任！



在台灣民意湧動中形成的“下架民進黨”呼聲，是台灣社會發起新一波反對新威權、爭取新民主的人民運動，更是要求兩岸必須終結對立、回歸正常交流交往的主流民意。兩岸和平發展論壇鄭重呼籲，“藍白合”必須盡速回應廣大民意對台海兵凶戰危的恐慌，拋棄各自的政黨利益與成見，以負責任的態度回歸民意、凝聚力量，下架民進黨、終結綠色獨裁，挽救台海和平！



兩岸和平發展論壇說，站在民間企盼兩岸和平發展、反對“台獨”引火台海戰事的立場原則上，鄭重聲明反對“台獨”，強烈呼籲“藍白合”的國民黨與民眾黨，兩黨快速協商終結陷入膠著的合作談判，積極回應台灣社會要求“下架民進黨”的主流民意，挽救兵凶戰危的台海危機、立命於蒼生福祉！