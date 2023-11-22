台灣競爭力論壇：做民調主要目的促進藍白合

柯侯配支持度46.01%、賴蕭配支持度32.22%。（照片：台灣競爭力論壇提供） 中評社台北11月22日電／藍白合15日達成以檢視民調決定“侯柯配”或“柯侯配”，17日下午2點，“台灣競爭力論壇”發布民調前，5名學者上午11時許就先前往位於台玻大樓的柯文哲競選辦公室，與柯陣營人士召開“會前會”。對此，台灣競爭力論壇表示，曾多次針對全台性選舉舉行民調發佈會，公信力可受公評。此民調主要目的是促進藍白合，成為矚目焦點影響藍白合，非本論壇可預見。



台灣競爭力論壇今天發布新聞稿表示，台灣競爭力論壇係民間智庫社團，由台灣政經社會學者彭錦鵬、林建甫、謝明輝等人於2007年夏共同創立。自成立以來，除舉辦各項政經社會等公共政策研討會、座談會外，並多次針對全台性選舉，委託世新大學、趨勢公關、艾普羅、中華民意基金會等民調公司舉行民調發佈會，曾準確預測2012、2014、2016、2018、2020年各項選舉結果，其公信力可受公評。



針對民眾關心的藍白合議題與各政黨“總統”候選人支持度，本會由理事長紀俊臣於2023年11月15日與世新大學知識經濟發展研究院簽約，並於11月15至16日兩天舉行民意調查作業。



本論壇做此民調的主要目的是促進藍白合。此份民調成為矚目焦點影響到藍白合，非本論壇可預見。



民調結果在11月17日下午兩點，由總召集人彭錦鵬主持，邀請曲兆祥教授、楊泰順教授、楊永明教授、紀俊臣理事長，於台大校友會館發表。



有關本次民調發布，因特定媒體報導而使本會與世新大學知識經濟發展研究院之公正性遭受質疑，本會深表遺憾。為確保大眾有知的權利，本會已將民意調查結果之完整報告登載於本會官方網站上，一切可受公評。