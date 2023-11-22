郭台銘驚曝在喬侯柯整合　柯允今晚三人見面

郭台銘公布21日、22日與侯友宜、柯文哲談話內容。(照片：郭台銘臉書) 郭台銘公布21日、22日與侯友宜、柯文哲談話內容。(照片：郭台銘臉書) 中評社台北11月22日電／2024大選，中國國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲是否搭檔參選至今無定論，兩陣營至今還在為民調統計誤差吵不停。鴻海創辦人郭台銘下午在臉書突然公布與侯、柯通話內容，並力勸兩人勿在糾纏民調，郭說，民調紛爭說不清，專家公開說明無助於紛爭的解決。



郭台銘在臉書公布21、22日與侯友宜、柯文哲的通話全記錄。侯友宜對郭說，您是大哥，是我們兩個的老大，是現在最有聲望，最有能力整合的桶箍，希望您來見證主持藍白郭三方合作。由郭負責約三人見面。



在柯競辦總幹事黃珊珊今日上午開完記者會後，柯文哲上午10時前往郭家，兩人重新省思後，柯同意三人有必要在今天見面，有助藍白郭力量整合。由柯文哲負責安排時間、地點，希望今天之內完成，郭台銘表示贊同。



柯文哲從19日起連續4天密集拜會鴻海創辦人郭台銘，柯文哲22日也證實，今天早上他確實有拜訪郭台銘。



郭台銘首先披露，昨天晚上與柯文哲吃晚餐時，侯友宜來電。郭將手機拿給柯，但柯不願接。



郭台銘臉書說明指出，本周二晚間，他與柯文哲正在晚餐，侯友宜來電，待柯離去後，郭回電給侯，侯表示，希望郭擔任桶箍，負責約三人見面，促成藍白郭三方合作，並表明絕無其他人參與。



郭台銘隔日一早近7時先打給柯文哲未接通，郭致電給侯表達，在柯文哲記者會召開前，三人先約在家裡見面，侯同意後，郭隨即又致電給柯文哲，期間侯友宜來電插撥。侯表示，必須由柯陣營先開完記者會，將民調紛爭問題說明後，再安排三人今天見面。



郭台銘認為，民調紛爭的對外專家說明，無助於藍白郭三方力量整合，反而造成各說各話解讀，但侯堅持先開對外說明記者會後，三人再見面。



直到今早柯文哲競辦總幹事黃珊珊舉行記者會時，柯文哲在上午10時前往郭家，兩人重新省思後，柯同意三人有必要在今天見面，有助藍白郭力量整合。由柯文哲負責安排時間、地點，希望今天之內完成，郭台銘表示贊同。