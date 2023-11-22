張其祿：期待藍白合　但民眾黨要有主體性

民眾黨委員張其祿在同黨委員賴香伶、台北市議員張志豪等人陪同下登記參選。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月22日電（記者 張穎齊）2024藍白合不合，期限倒數，眾所矚目。台灣民眾黨“立委”張其祿22日登記參選區域“立委”，他受訪表示，時間緊迫，當然也期待藍白合，但民眾黨要保持自己的主體性，其實民眾來整合是最重要的力量來源，是由下而上，所以幾腳督都不重要，好的人選，選民就會選。



張其祿今日下午赴台北市選舉委員會登記參選台北市第八選區（文山、南中正）“立委”選舉，對上中國國民黨現任“立委”賴士葆、民主進步黨王閔生，呈現三強鼎立。張其祿在同黨“立委”賴香伶、邱臣遠、吳欣盈、前政治大學社會科學院長江明修、台北市議員張志豪、民眾黨台北市議會黨團主任劉瀛仁等陪同下登記。



張其祿會後受訪，記者問，原本民眾黨2024參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊也要來陪張，但因去幫柯領“總統”參選登記表，如何看藍白合不合？張其祿說，時間緊迫，當然他也期待合，只是政黨要怎樣走下去，民眾黨還是要保持主體性，台灣民主成熟，不用政治人物或政黨去操作，推對的人，選民就會選，選舉是由下而上，民眾來整合才是重要的力量，選民會做出判斷，幾腳督都不重要。



記者問，如何看對上賴士葆？張其祿重申，民眾黨要有政黨的主體性，不可能不提區域“立委”，不會因藍白合，白就要被整併、消失掉，這樣不合理，這次現任不分區“立委”幾乎都下來區域選，展現好的成績與政見。



張其祿還說，文山有張志豪深耕，加上他這幾個月的選民服務，發現並非深藍鐵板，這選區水準高，選民有自主性，不是太大的困難。民眾期待新人、新氣象，他過去在“立法院”有好的問政成績，也知道選區所需，他也要在台北市延續柯文哲的政績。