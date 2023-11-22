侯拜託郭當公親　藍白郭三方今晚可能會面

郭台銘公布21日、22日與侯友宜、柯文哲談話內容。(照片：郭台銘臉書) 中評社台北11月22日電（記者 張嘉文）原本被認為瀕臨破局的藍白整合，峰迴路轉，鴻海創辦人郭台銘今天傍晚在臉書發布有關“柯、侯、郭”21、22日3人見面與通話過程說明。內容指出，國民黨2024參選人侯友宜周二晚間曾聯繫郭台銘，盼郭當公親，見證主持促成“藍白郭”合作。



據郭台銘發布的通話內容，截至今天中午，郭柯侯三人要約見面談未有結果。但內容最後指出，柯文哲同意今天三人見面。但郭柯侯三人自行喬會面的過程，完全排除了國民黨主席朱立倫的角色。



據郭辦透露，情勢確實依該內容所列出的狀況發展，而今天的會面時間和地點將由柯文哲方面負責召集，也可能要待侯友宜在台南的選舉行程結束才會有確定是否會面的結果，但最快三人今晚確實有機會見面一起商談如何整合的問題。



郭台銘貼出的說明指出，本周二晚間，他與柯文哲正在晚餐，侯友宜來電，待柯離去後，郭回電給侯，侯表示，希望郭擔任桶箍，負責約三人見面，促成藍白郭三方合作，並表明絕無其他人參與。



郭台銘22日一早6點53分先打給柯文哲未接通，郭致電給侯表達，在柯文哲記者會召開前，三人先約在家裡見面，侯同意後，郭隨即又致電給柯文哲，期間侯友宜來電插撥。侯表示，必須由柯陣營先開完記者會，將民調紛爭問題說明後，再安排三人今天見面。

