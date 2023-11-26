高少凡語中評：中美達到了危機管控的共識

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中11月26日電（記者 方敬為）東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登的舊金山元首峰會堪稱歷史性一刻，兩強在競爭關係中，達到危機控管、各取所需的共識，包括恢復軍事對話、在AI領域、反毒等共同合作，雙邊關係止跌，國際局勢也趨於穩定。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



美國總統拜登11月15日在舊金山亞太經合會（APEC）大會前夕，先會晤中國國家主席習近平，兩人在舊金山南部費羅麗莊園（Filoli estate）晤談，這是拜習去年11月在印尼峇里島G20高峰會場邊會面以來，睽違1年再度面對面會談，也是習近平睽違6年後再次訪美。



針對舊金山習拜會，高少凡定義為，美國總統拜登在會後對外表示，該會晤是“迄今為止雙方最具建設性、最富有成效的討論。”這次峰會讓美中彼此達成危機控管、各取所需的共識，尤其是美國方面，可說是透過中國的協助，解決許多雜事。

