中日領袖舊金山會晤　高少凡：配合美國轉向

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中11月23日電（記者 方敬為）中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄17日在舊金山會晤。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，中日領袖會晤就在中美元首峰會之後，可以發現，會後雙方確立 “戰略互惠關係”，雖然部分議題仍有分歧，雙邊關係轉圜卻有程度的空間，因為習近平與美國總統拜登會面後美中關係走緩，日本也必須轉向。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



中日領袖在17日APEC舊金山會議期間舉辦雙邊會談，這是繼2022年11月在泰國曼谷APEC會議以來，中日首腦睽違一年再次會晤。習近平會後表示，“和平共處、世代友好、互利合作、共同發展”是符合中日兩國人民根本利益的正確方向，並稱這次會談“達成重要共識”。同時敦請日方在台海議題須“恪守信義”，確保中日關係的基礎不會受損。岸田文雄則表示，日中同意全面推動“戰略互惠關係”及各層級溝通。但在台海議題方面未有相關論述。

