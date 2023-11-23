吳欣盈語中評：持續ECFA對台灣才有益

民眾黨“立委”吳欣盈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）民進黨執政下，兩岸ECFA有中斷風險。出身新光金控的台灣民眾黨不分區“立委”吳欣盈接受中評社訪問表示，她並沒有政治意識形態，但就從企業、投資的角度來講，本就要與各地區、國家合作，在中美兩強較勁下，會遇到困難，但ECFA不能中斷，持續有ECFA，才是正確、符合邏輯，對台灣有益處。



吳欣盈，出生於美國，英國科陶德藝術學院文學碩士，新光集團關係企業第三代、集團創辦人吳火獅長子吳東進的長女。現任新光人壽慈善基金會執行長、新光人壽保險公司副總經理、台灣工商企業聯合會監事。曾任英國保守黨副黨魁彼得·萊利國會助理、英國倫敦美林證券資產管理公司投資分析師、英國公益慈善協會董事、美國公益慈善商場國際董事、世界經濟論壇青年全球領袖成員等。



近期剛當媽媽的吳欣盈表示，ECFA必須繼續維持，台灣必須從多方面去考量分散的風險，這從她以企業經營、財務方面的角度考量上，維持ECFA才是符合台灣未來經濟發展的邏輯，她並沒有所謂政治的意識形態去想，但以經濟、企業方面來看，是不能斷的。



吳欣盈說，在中美兩強較勁下，台灣要與更多地方與國家進行合作，台灣仍無法加入許多國際組織，ECFA對台灣是很好的。也應加速推動台歐盟“雙邊貿易協議”（BIA）等自貿協議。



吳欣盈對中評社說，台灣必須與國際接軌，不是只偏向哪一方，與各地方、各國都要合作，以台灣當前的當務之急，面對的是資訊安全、氣候變遷、醫療長照三大問題，這都不是一名台灣領袖或一個“國家”領導人就能解決，必定是國際化、多國參與，從法規制度來看，有更多需要解決、解套，才能提升台灣人民福祉，台灣的決策者不能與國際脫鉤。

