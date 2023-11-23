介文汲語中評：停止武裝台灣 劃出一道紅線

前台灣駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）前台灣駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，習拜會是中美雙方都把話講清楚了，展現可以合作的意願，可以分成三部分，一、美對中經貿脫鉤已壽終正寢。二、中美軍事雖恢復溝通，但未來雙方在敏感區域的較勁將會加劇。三、台海問題，中國大陸往前走了一步，但美國沒有退讓。



介文汲說，中美雖恢復軍事溝通，但未來雙方在敏感區域的軍事對峙、較勁恐不會停止，反而會加劇，包括南海、台海、東海，甚至到白令海都有可能。



中美元首會晤15日在舊金山舉行，這也是中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，中美雙方領導人二度會談。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任台“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，美國對中國的經貿脫鉤政策已經壽終正寢，因為美國並沒有得到任何好處，反而對自己國內經濟造成很大的困境，也就是說中國的經貿實力，已讓美國想運用經貿壓制中國崛起的方法宣告失敗。當然美國還是留一手，也就是在高科技上佔優勢，但優勢已經越來越少，華為新一代旗艦手機Mate 60 Pro搭載的麒麟9000S晶片，已證明即便在美國科技封鎖打壓下，中國照樣能靠自己的力量造出來。

